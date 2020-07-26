"Вам не кажется, что вы охренели?" Шендеровича обвинили в домогательствах несколько женщин, он предупредил о дискредитации идеи

В российском сегменте соцсетей этим летом стали появляться истории о сексуальных домогательствах, изнасилованиях и харассменте со стороны мужчин, которые работают в российских медиа, как правило оппозиционных. На этот раз несколько женщин обвинили в домогательствах писателя и публициста Виктора Шендеровича.

Шендерович: На встречи с женщинами надо ходить с адвокатом. Никому еще не было хуже от адвоката на соседней кровати Фото: Виктор Шендерович / Facebook

В России несколько женщин обвинили в домогательствах писателя и публициста Виктора Шендеровича.

Сначала журналистка Лидия Михальченко на своей странице в Facebook сообщила, что от действий Шендеровича пострадали минимум три человека, включая ее саму.

"Нас трое – Ольга Крассак, Мария Троицкая и я, – кто готов заявить открыто, что в разное время пострадали от действий Шендеровича. До марта этого года я считала его одним из лучших людей в этом мире... Мы готовы рассказать об этом вслух. Да, мы знаем, что будет травля. Но мы уверены, что даже если эта травля и все последующее причинят нам непоправимый вред, то все равно наши слова станут той соломинкой, пусть не решающей, но одной из тех, что рано или поздно переломят хребет этому верблюду, – убеждению, что женщин можно трогать, лапать, заниматься сексом без активного согласия, пользуясь защитной реакцией замирания, а потом говорить, что "ты сама хотела" и "вообще это недоразумение", – написала Михальченко.

Крассак, в свою очередь, написала, что ей известны имена четырех девушек, которые "непосредственно от него пострадали". По ее словам, они не смогли поделиться своими историями: девушек запугивали и грозились уволить.

Шендерович назвал безумием происходящее вокруг его имени.

"Прочитал о своих сексуальных домогательствах к трем женщинам. Вместе с читателями "Московского комсомольца" и Lenta.ru с нетерпением жду подробностей страшных минут, которые они пережили, потом сверим впечатления. Мои первые впечатления от происходящего: это безумие", – написал он в Facebook.

Он рассказал, что с одной из женщин, обвинивших его в домогательствах, Марией Троицкой, он встретился в Париже, где та попросила его о помощи с изданием своей книги. Однако "там все предсказуемо и вполне безнадежно". Шендерович отметил, что после встречи Троицкая написала сообщение с благодарностью "за прекрасно проведенное время".

"На мой вкус, сюжет поучительный во все стороны. Во-первых, с либидо, конечно, пора завязывать, сколько можно. Во-вторых, на встречи с женщинами, даже дружеские или по делу, надо ходить с адвокатом. Никому еще не было хуже от адвоката на соседней кровати. А в-третьих, и главных – тут я уже обращаюсь к отечественным активисткам, занятым охотой на публичных людей; к тем, кто делает себе имя на обрушении репутаций, кто раскручивает и выволакивает в топы "Яндекса" скандалы с "пострадавшими" вроде этой дешевой парижской манипуляторши, – вам не кажется, что вы охренели? Вы серьезно дискредитируете идею, уверяю вас. От такого "феминизма" – с фальшивыми жертвами и агрессивными спекулянтками во главе процесса – отбегают и будут отбегать за версту нормальные люди всех полов", – подчеркнул писатель.

Он добавил, что с мужским насилием, конечно, надо бороться, "тут и спорить не о чем".

Летом в российском сегменте интернета женщины начали публиковать в соцсетях рассказы о домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ, в частности: "МБХ Медиа", телеканала "Дождь", "Новой газеты", то есть оппозиционных изданий.

Так, шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков уволился после того, как его обвинили в приставаниях и организации группового изнасилования во время вечеринки в его квартире. Российского тележурналиста Лобкова обвинил в домогательствах мужчина.