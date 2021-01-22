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Великобритания предложила главе миссии Евросоюза статус ниже, чем Сирия, Беларусь и Россия

Представительство Евросоюза в Великобритании может остаться без статуса дипломатической миссии. Министерство иностранных дел Великобритании считает ЕС обычной международной организацией, на работников которой не распространяются дипломатические привилегии и иммунитет.

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Статус дипломатов Евросоюза обсудят на первой после Brexit встрече министров иностранных дел ЕС
Статус дипломатов Евросоюза обсудят на первой после Brexit встрече министров иностранных дел ЕС
Фото: EPA

Министерство иностранных дел Великобритании отказывается признать дипломатический статус нового главы представительства Евросоюза Жуана Вале де Алмейды и других работников миссии. Об этом сообщила "Русская служба ВВС" 21 января со ссылкой на информацию из министерства. 

В частности, де Алмейде могут не дать право на вручение королеве верительных грамот, а также на привилегии и иммунитеты, предусмотренные Венской конвенцией 1961 года для иностранных послов. 

МИД Великобритании рассматривает ЕС как обычную международную организацию, на представителей которой не распространяются дипломатические привилегии и иммунитет. Евросоюз же не считает себя просто организацией, поскольку имеет признаки государственного образования: общую валюту, правовую систему и законодательство.

У ЕС есть представительства в 142 странах, они называются представительствами. Даже в странах, с которыми у Евросоюза не самые теплые отношения, например в Беларуси, России и Сирии, эти представительства имеют полноценный статус дипломатической миссии. Только Британия, выйдя из Евросоюза, предложила учредить в Лондоне представительство в более низком статусе, отметило ВВС.

Дипломатический конфликт случился в связи с предстоящим приездом де Алмейды в Лондон, но начался с ноября прошлого года, когда МИД Британии направил в Брюссель свои предложения о характере будущих контактов. Этот вопрос обсудят на первой после завершения Brexit встрече министров иностранных дел Евросоюза 25 января. 

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель написал британскому министру иностранных дел Доминику Раабу, что не согласен с его предложениями, и выразил ему "глубокую озабоченность". Проект документа не отражает особой природы ЕС, не соответствует задачам отношений между ним и такой важной страной, как Британия, и не может служить основой для соглашения, говорится в письме Борреля, которое оказалось в распоряжении ВВС.

После выхода Соединенного Королевства из ЕС не произошло ничего, что оправдывало бы изменение его позиции, заявил официальный представитель Еврокомиссии. По словам представителя МИД Великобритании, переговоры о статусе представительства ЕС продолжаются, и говорить о деталях преждевременно. По его словам, недружественные ЕС страны могут воспользоваться британским прецедентом, чтобы лишить представителей Евросоюза дипломатического иммунитета и подвергать их давлению и запугиванию.

Великобритания перестала быть членом ЕС с 31 января 2020 года – на основании результатов референдума, состоявшегося в июне 2016 года, на котором 51,9% граждан высказались за выход из Евросоюза. До конца года между Великобританией и ЕС действовал переходный период, страна оставалась в едином рынке и на нее распространялись правила Евросоюза. В ночь на 1 января 2021 года завершился формальный этап выхода Великобритании из Европейского союза.

Теги: Великобритания, посольство, Брюссель, миссия, МИД Великобритании, Евросоюз, Brexit, Жозеп Боррель
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