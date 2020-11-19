Великобритания запретит продажу новых бензиновых авто с 2030 года

В рамках борьбы с изменениями климата правительство Великобритании перенесло сроки запрета продажи бензиновых и дизельных машин на пять лет – с 2035-го на 2030 год.

Великобритания запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года – это на пять лет раньше, чем планировалось ранее, сообщает Reuters.

Такое решение было принято кабинетом премьер-министра Бориса Джонсона в рамках "зеленой революции", цель которой – свести к минимуму выбросы СО ² в атмосферу к 2050 году.

В прошлом году Великобритания стала первой страной "Большой семерки", которая законодательно закрепила цель о нулевых выбросах, что потребует радикальных изменений в способах передвижения британцев, их образе жизни и питании, отмечает агентство.

По словам Джонсона, к этому плану будет привлечено £12 млрд ($16 млрд) государственных средств. Предполагается, что к 2030 году в стране появится 250 тыс. высококвалифицированных "зеленых" рабочих мест.

По оценкам Международного энергетического агентства, на транспорт приходится 24% всех глобальных выбросов CO₂.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали около 200 стран, в том числе Украина.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.