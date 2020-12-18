Венедиктов: Надо, чтобы Путин вышел и сказал: "Вот жил в грехе. У меня еще семь детей". И все бы заплакали

Информация о якобы внебрачной дочери президента РФ Владимира Путина Елизавете не повлияла на отношение к нему россиян. Такое мнение в программе "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Думаю, что никак [не повлияла]. А на самом деле, если бы он еще признал ее... Но он никогда не признает. Он своих-то дочерей прячет, которых мы знаем. Это его позиция. Все бы умилились", – сказал он.

Главред "Эха Москвы" вспомнил "довольно забавную историю", которая произошла в 2018 году, когда Путин шел на очередные выборы главы Кремля.

"Я был в одной компании, которая обсуждала, как проводить кампанию по перевыборам Путина. А мы выпили все. Я говорю: "Ребята, знаете, что надо сделать? (...) Надо, чтобы он вышел с кем-то и сказал: "Вот жил в грехе. Очень долго. Вот у меня семь детей еще". И все бы заплакали. Он бы получил 99%". Это вот Россия-матушка. "Вот детки... Боже, какая красота..." Я просто представляю, как это было бы", – объяснил Венедиктов.

Он согласился, что девочка, которую считают внебрачной дочерью Путина, действительно похожа на президента РФ.

"Я на нее подписан в Instagram, чтобы не было у вас сомнения. (...) Если это дочка Владимира Владимировича, я только за него рад. Если у него найдется еще пару десятков детей – или у меня, – я буду только рад. Ну и счастья им", – отметил Венедиктов.

Венедиктов – Бацман: Только тебе скажу. У Путина три ноги. У нас общий доктор. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

В ноябре "Проект" сообщил, что Елизавета Кривоногих, которая родилась в 2003 году, использует другую фамилию и имеет отчество Владимировна, может быть внебрачной дочерью Путина. Расследователи утверждают, что специалист из Великобритании сравнил изображения Путина и его предполагаемой дочери и сделал вывод – похожи на 70,44%.

В Кремле расследование назвали "эпистолярным жанром и провокационной желтизной".

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что в 1983–2013 годах он был женат на Людмиле Шкребневой. В этом браке родилось две дочери: Мария (1985) и Катерина (1986). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

Президента РФ иногда на пресс-конференциях спрашивают о личной жизни. "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть", – сказал он в 2016 году.

На пресс-конференции 17 декабря 2020 года Путина спросили о расследовании о якобы его дочери, но глава Кремля заявил, что "прочитать этот материал невозможно". "Я его полистал, конечно, поскольку меня вроде как касается, но там такая компиляция, все навалено в одну кучу, что я так до конца не дочитал", – объяснил президент РФ.