Венгрия купила ракеты у США почти на $1 млрд

Посол США в Венгрии Дэвид Корнштэйн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух" на сумму до $1 млрд.

Венгрия заключила сделку на поставку из США ракет на сумму до $1 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Венгрии.

"Эта покупка обеспечит лучшую в мире систему противовоздушной обороны, которая будет способствовать безопасности Венгрии и НАТО. Общая сумма сделки составляет примерно $1 млрд", – рассказали в посольстве.

Посол США в Венгрии Дэвид Корнштэйн и министр обороны Венгрии Тибор Бенко подписали соглашение о сотрудничестве по закупке Будапештом у компании Raytheon управляемых ракет средней дальности AMRAAM класса "воздух-воздух".

В посольстве уточнили, что Венгрия намерена модернизировать свою систему противовоздушной обороны.

По информации "Немецкой волны", Венгрия – одна из стран НАТО, которая согласилась с требованиями президента США Дональда Трампа повысить расходы на вооружение. В 2019 году они составляли 1,21 % от ВВП страны.