Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса в крупных компаниях

Чрезвычайная мера, согласно которой руководители компаний с более чем 100 сотрудниками должны требовать от них либо вакцинации, либо тестирования каждую неделю, вступила в силу 10 января.
Судьи заявили, что это требование превышает полномочия администрации Байдена. Отдельно они постановили, что более ограниченный мандат на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений, сообщает ВВС.
Байден выразил разочарование решением суда заблокировать "здравомыслящие жизненно важные требования".
"Я призываю руководителей бизнеса немедленно... ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", – заявил он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире стартовала в конце 2020 года. По данным сайта Our World in Data, на 14 января 59,6% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Во всем мире было введено 9,6 млрд доз, в настоящее время ежедневно вводится 34,5 млн доз.
По данным американского университета Джонса Хопкинса, 14 января в США подтвердили 846 тыс. случаев COVID-19 (более 64 млн – за все время пандемии).