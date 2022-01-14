Верховный суд США блокировал указ Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса в крупных компаниях

Чрезвычайная мера, согласно которой руководители компаний с более чем 100 сотрудниками должны требовать от них либо вакцинации, либо тестирования каждую неделю, вступила в силу 10 января.

Судьи заявили, что это требование превышает полномочия администрации Байдена. Отдельно они постановили, что более ограниченный мандат на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений, сообщает ВВС.

Байден выразил разочарование решением суда заблокировать "здравомыслящие жизненно важные требования".

"Я призываю руководителей бизнеса немедленно... ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и сообществ", – заявил он.