Вице-президента Аргентины пытались убить, но пистолет дал осечку

На видеозаписи инцидента, попавшей в сеть, видно, что мужчина из толпы направил пистолет в лицо вице-президенту, но выстрела не произошло - пистолет дал осечку.

Кристина Фернандес не пострадала, а стрелявшего мужчину сразу же задержала ее служба безопасности.

Президент Аргентины Альберто Фернандес, комментируя инцидент в общенациональном эфире, сказал, что пистолет был заряжен пятью пулями. Президент назвал это "самым серьезным инцидентом с тех пор, как мы восстановили демократию" в 1983 году после военной диктатуры и призвал политических лидеров и общество в целом отказаться от попыток стрельбы.