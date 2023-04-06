Владелец Zara продает свой российский бизнес

Покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", сообщил Евтухов, не уточняя других деталей.
Как отмечает РБК, компания с таким же названием зарегистрирована в "свободной зоне" Объединенных Арабских Эмиратов – Dubai Multi Commodities Centre. По данным источников Financial Times, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.
По информации Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Сумму сделки в министерстве не озвучили.
Группа Inditex – один из крупнейших мировых ретейлеров одежды, который развивает бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. В марте 2022 года компания на фоне начала российского вторжения в Украину приостановила работу и временно закрыла магазины в России.
Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ на 28 января 2023 года ушли более 1200 компаний.