Владелец Zara продает свой российский бизнес

Магазины Zara закрылись в России в марте 2022 года Фото: EPA

Покупателем российского бизнеса Inditex, включая магазины Zara, выступила компания Fashion And More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран", сообщил Евтухов, не уточняя других деталей.

Как отмечает РБК, компания с таким же названием зарегистрирована в "свободной зоне" Объединенных Арабских Эмиратов – Dubai Multi Commodities Centre. По данным источников Financial Times, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.

По информации Евтухова, новый владелец откроет магазины под специально созданными брендами MAAG, DUB, ECRU, VILET. Сумму сделки в министерстве не озвучили.