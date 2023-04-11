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Власти Израиля закрыли Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана

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5 апреля в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами
5 апреля в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами
Фото: ЕРА

Правительство Израиля ограничило доступ на Храмовую гору – святыню иудеев и мусульман в Иерусалиме – для евреев и туристов до окончания священного в исламе месяца Рамадан, который продлится до 21 апреля. Об этом со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху пишет 11 апреля The Jerusalem Post.

По данным издания, доступ к святыне сохранится только у мусульман. Решение было принято после совещания с участием ключевых министров и руководителей силовых структур Израиля. При этом журналисты констатируют, что в последние дни ситуация на Храмовой горе оставалась относительно спокойной.

Одновременно с этим власти привели в готовность все силы безопасности для защиты молящихся у Стены плача и ведущих к ней дорог Старого города Иерусалима, говорится в статье.

В мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, 5 апреля произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцамиПо словам свидетелей, израильская полиция напала и арестовала палестинских верующих в ходе рейда. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев.

После этого Израиль несколько раз подвергался обстрелам со стороны палестинских групп из сектора Газа и Ливана, израильская армия ответила на это авиаударами.

Конфликт между Израилем и палестинцами вспыхнул во время празднования еврейского Песаха и священного месяца Рамадан у мусульман.

Теги: Израиль, Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Рамадан, мусульмане, евреи, Храмовая гора, безопасность
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