Власти Израиля закрыли Храмовую гору для евреев и туристов до конца Рамадана

5 апреля в мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами Фото: ЕРА

По данным издания, доступ к святыне сохранится только у мусульман. Решение было принято после совещания с участием ключевых министров и руководителей силовых структур Израиля. При этом журналисты констатируют, что в последние дни ситуация на Храмовой горе оставалась относительно спокойной.

Одновременно с этим власти привели в готовность все силы безопасности для защиты молящихся у Стены плача и ведущих к ней дорог Старого города Иерусалима, говорится в статье.

В мечети Аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, 5 апреля произошли столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами. По словам свидетелей, израильская полиция напала и арестовала палестинских верующих в ходе рейда. По данным властей, было арестовано не менее 400 палестинцев.

После этого Израиль несколько раз подвергался обстрелам со стороны палестинских групп из сектора Газа и Ливана, израильская армия ответила на это авиаударами.

Конфликт между Израилем и палестинцами вспыхнул во время празднования еврейского Песаха и священного месяца Рамадан у мусульман.