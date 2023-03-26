Власти Тульской области РФ сообщили о взрыве беспилотника в черте города Киреевск, а также о раненых

В сети появилось видео с якобы обломками взорвавшегося дрона Скриншот: Baza / Telegram

Сначала местные власти назвали произошедшее "взрывом неизвестного происхождения", в результате которого были повреждены три многоквартирных дома и два человека (2002-го и 2006 года рождения) получили осколочные ранения.

"Есть воронка. Этот взрыв был в черте города", – сказали в местной диспетчерской службе.

Позже ТАСС заявили в правоохранительных органах России, что причиной взрыва якобы стал беспилотник, а число раненых выросло до трех.

Источник Telegram-канала Baza утверждает, что радиус поражения после падения дрона в Киреевске составляет 500 метров. Диаметр воронки после взрыва – до 15 метров, глубина – до восьми метров.

Также канал показал видео с якобы обломками БПЛА.

Расстояние от границы Украины до Киреевска составляет чуть больше 400 км.