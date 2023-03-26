ГОРДОН
 
 
МИР

Власти Тульской области РФ сообщили о взрыве беспилотника в черте города Киреевск, а также о раненых

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В сети появилось видео с якобы обломками взорвавшегося дрона
В сети появилось видео с якобы обломками взорвавшегося дрона
Скриншот: Baza / Telegram

26 марта в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщили ТАСС власти региона.

Сначала местные власти назвали произошедшее "взрывом неизвестного происхождения", в результате которого были повреждены три многоквартирных дома и два человека (2002-го и 2006 года рождения) получили осколочные ранения.

"Есть воронка. Этот взрыв был в черте города", – сказали в местной диспетчерской службе.

Позже ТАСС заявили в правоохранительных органах России, что причиной взрыва якобы стал беспилотник, а число раненых выросло до трех.

Источник Telegram-канала Baza утверждает, что радиус поражения после падения дрона в Киреевске составляет 500 метров. Диаметр воронки после взрыва – до 15 метров, глубина – до восьми метров.

Также канал показал видео с якобы обломками БПЛА.

Расстояние от границы Украины до Киреевска составляет чуть больше 400 км.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, взрыв, раненые, беспилотники, Тульская область
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
Галина ГРИШИНА
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
Галина ГРИШИНА
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (101228)
2
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (86712)
3
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (60219)
4
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (53299)
5
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа (48415)
6
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (44066)
7
"Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють" (42099)
8
"Ешьте и худейте". Как приготовить "жиросжигающий суп". Простой рецепт из доступных продуктов (38706)
 
 
 
 