"Просто идиот". Кирби прокомментировал награждение в РФ летчиков, сбивших беспилотник США

По его словам, у Кремля должно быть другое определение храбрости.
"Я не знаю другой армии в мире, другой ВВС в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Это нелепо, это оскорбительно", — сказал Кирби.
Он отметил, что в военно-морском флоте, где он служил, считается, что врезаться во-что-нибудь – это очень плохо.
"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиот", — добавил Кирби.
По его словам, США, возможно, никогда не узнают, каковы были намерения российского пилота, но точно можно сказать, что инцидент являлся "преднамеренной агрессией".
Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море.
В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".
По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.
Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.
17 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями экипаж Су-27, принимавший участие в инциденте.