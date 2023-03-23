ГОРДОН
 
 
МИР

"Просто идиот". Кирби прокомментировал награждение в РФ летчиков, сбивших беспилотник США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кирби о награждении российских пилотов: Это оскорбительно
Кирби о награждении российских пилотов: Это оскорбительно
Фото: EPA

Награждение Россией двух пилотов, сбивших американский беспилотник над Черным морем, было "оскорбительным", заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге 22 марта. Его слова цитирует The Hill.

По его словам, у Кремля должно быть другое определение храбрости.

"Я не знаю другой армии в мире, другой ВВС в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Это нелепо, это оскорбительно", — сказал Кирби.

Он отметил, что в военно-морском флоте, где он служил, считается, что врезаться во-что-нибудь – это очень плохо.

"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиот", — добавил Кирби.

По его словам, США, возможно, никогда не узнают, каковы были намерения российского пилота, но точно можно сказать, что инцидент являлся "преднамеренной агрессией".

Контекст:

Инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper ВВС США и российскими Су-27 произошел 14 марта над международными водами в Черном море. 

В минобороны РФ в то день заявили, что российские истребители якобы не вступали в контакт с БПЛА США, а он сам "в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты" и "столкнулся с водной поверхностью". При этом самолеты РФ "благополучно вернулись на аэродром базирования".

По данным Пентагона, российский летчик преднамеренно пролетел перед беспилотником, несколько раз сливал топливо и зацепил его пропеллер. 16 марта американское командование в Европе опубликовало видео, которое это подтверждает.

Беспилотник ВВС США выполнял разведывательный полет и не нес вооружений, сообщил Кирби. По данным The New York Times, Reaper проводил разведку примерно в 75 милях (около 120 км) к юго-западу от временно оккупированного Крыма, когда его перехватили два российских самолета.

17 марта министр обороны России Сергей Шойгу наградил медалями экипаж Су-27, принимавший участие в инциденте.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, США, Сергей Шойгу, беспилотники, Джон Кирби, награда, летчик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Галина ГРИШИНА
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Crazy Cake. Постный американский пирог с историей. Рецепт
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Alyosha и Vlad Darwin выпустили совместный альбом. Аудио
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
Как выглядит 55-летняя Памела Андерсон в рекламе Tommy Hilfiger. Фото
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
  "Никогда не устану есть". Как приготовить вкусный весенний салат за пять минут
Галина ГРИШИНА
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
"Бесплатно – военным, а нам – за деньги". Зеленский купил кофе на АЗС и заселфился с украинскими защитниками. Видео
Галина ГРИШИНА
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
"Все причастные обязательно будут наказаны". Loboda высказалась после обстрелов россиянами Ржищева и Запорожья
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (180189)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (151259)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (131791)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (114118)
5
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (104178)
6
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (65136)
7
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (54529)
8
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (51546)
 
 
 
 