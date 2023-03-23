"Просто идиот". Кирби прокомментировал награждение в РФ летчиков, сбивших беспилотник США

По его словам, у Кремля должно быть другое определение храбрости.

"Я не знаю другой армии в мире, другой ВВС в мире, которая наградила бы пилота за то, что он врезался в беспилотник. Это нелепо, это оскорбительно", — сказал Кирби.

Он отметил, что в военно-морском флоте, где он служил, считается, что врезаться во-что-нибудь – это очень плохо.

"Я понятия не имею, почему они дали награду за храбрость пилоту, который в худшем случае злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а в лучшем – просто идиот", — добавил Кирби.

По его словам, США, возможно, никогда не узнают, каковы были намерения российского пилота, но точно можно сказать, что инцидент являлся "преднамеренной агрессией".