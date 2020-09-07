Во Франции мужчина взорвал часть дома, отгоняя муху

Взрыв произошел из-за реакции между газом и электрической мухобойкой, отмечает France Bleu.

5 сентября житель коммуны Паркуль-Шено в департаменте Дордонь, пытаясь отогнать муху, взорвал часть дома, сообщает France Bleu.

Инцидент произошел вечером: когда 82-летний мужчина собрался ужинать, к нему прилетела муха. Затем он взял электрическую ракетку-мухобойку и начал отмахиваться от насекомого. Однако, сообщает радиостанция, под мебелью на кухне скопился газ – из-за утечки в баллоне, стоявшем снаружи дома.

Когда мужчина начал махать ракеткой, произошла реакция, которая и спровоцировала взрыв, разрушивший кухню.

Владелец дома получил легкий ожог руки и был госпитализирован, отмечает Sud Ouest. Сейчас он живет в местном кемпинге, а семья делает ремонт в доме. Судьба мухи неизвестна.