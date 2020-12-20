Во Франции установили мировой рекорд по пребыванию в ледяной камере

Француз Ромен Вандендорп пробыл в камере со льдом 2 часа 35 минут и 43 секунды.

Француз Ромен Вандендорп в субботу, 19 декабря, в Ваттрелосе побил мировой рекорд по погружению в лед. Об этом сообщает телеканал France24 и газета La Voix du Nord.

34-летний медработник Вандендорп под контролем судей и на глазах у 50 зрителей по шею погрузился в стеклянную камеру, наполненную 1,5 т льда. Он пробыл в ней 2 часа 35 минут и 43 секунды. Предыдущий рекорд на превзошел на 40 минут.

Таким образом медработник хотел привлечь внимание к проблемам детской онкологии, а свое достижение посвятил отцу и девочке Августине, с которой познакомился за несколько дней до ее смерти. Они оба умерли от рака.

Незадолго до смерти Августины была основана ассоциация Wonder Augustine, которая сейчас собирает средства на исследования по борьбе с глиомами – опухолями головного мозга. За два года, в частности при активной поддержке Вандендорпа, они смогли собрать €218 тыс. Все собранные благодаря достижению медика деньги планируют пожертвовать этой организации.

Для достижения этого результата Вандендорп разработал нейрокогнитивные техники, основанные на воображении и концентрации, которые позволяют ему погрузиться "в состояние сна наяву". Он тренировался два года дома, в джакузи с холодной водой, затем в 500-литровом морозильнике и, наконец, на высокогорье города Шамони.