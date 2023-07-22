Возглавляемая россиянином ФИДЕ пожаловалась, что украинского гроссмейстера не отпускают на ее чемпионат мира

"Украинский гроссмейстер Василий Иванчук, чемпион мира по быстрым шахматам (2016 год) и четырехкратный призер Олимпиад (1988, 1990, 2004 и 2010 годы), получил wild card от ФИДЕ на участие в этом крупном соревновании. Василий Иванчук живет во Львове, Украина. Согласно действующему законодательству, для выезда из страны в спортивных целях ему необходимо разрешение Министерства молодежи и спорта, так как он моложе 60 лет (сейчас ему 54 года). Такое разрешение не было дано. Официальный запрос от организаторов чемпионата мира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонен", – говорится в сообщении.

ФИДЕ разместила датированное 20 июля открытое письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту, отметив, что его подписали шесть гроссмейстеров, в том числе экс-чемпионы мира по шахматам Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд.

Кубок мира ФИДЕ пройдет в столице Азербайджана Баку с 29 июля по 25 августа.

Президентом ФИДЕ является россиянин Аркадий Дворкович. Он бывший помощник экс-президента России Дмитрия Медведева и бывший вице-премьер правительства страны-агрессора РФ.