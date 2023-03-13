Возле берегов США перевернулись две лодки, погибло не менее восьми человек, предположительно – нелегалы

Инцидент произошел около полуночи по местному времени Скриншот: MSNBC / YouTube

Открытые лодки с подвесным мотором перевернулись 11 марта в районе 23.30 по местному времени (8.30 12 марта по киевскому времени).

Полиция узнала об инциденте от испаноязычной женщины, которая позвонила в службу 911 и представилась как находившаяся в лодке. По ее словам, в одной из лодок было 15 человек.

В ходе поисково-спасательной операции были найдены тела восьми погибших. Также на месте крушения обнаружили спасательные жилеты и емкости с горючим.

По оценкам пожарно-спасательной службы Сан-Диего, пропавшими без вести считаются семь человек. В то же время не исключается, что люди спаслись и скрылись на берегу.

Местные власти заявили, что лодки могут иметь отношение к контрабандной транспортировке мигрантов.

Национальность пассажиров лодок неизвестна, отмечает NBC News.