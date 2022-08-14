Возле Стены плача в Иерусалиме неизвестный расстрелял автобус. Ранены семь человек, включая беременную женщину

СМИ пишут, что мужчина стрелял по автобусу на дороге возле Стены плача и автомобилям на близлежащей стоянке возле гробницы царя Давида.

Раненых госпитализировали. 35-летняя беременная женщина получила ранение в живот, она в тяжелом состоянии. Ей сделали операцию и экстренное кесарево сечение. Сообщается, что ребенок находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Также среди раненых – семья из четырех хасидов, приехавших из США в качестве туристов. Отец семейства в тяжелом состоянии.

Awful scenes from Jerusalem after a terror attack. Multiple people injured including a pregnant woman. The terrorist fled towards Silwan and has not yet been apprehended.



pic.twitter.com/47MB9PL0cc — Emily Schrader - * * (@emilykschrader) August 13, 2022

Правоохранительные органы считают произошедшее терактом.

Стрелок скрылся с места происшествия. Въезд и выезд в Старый город и территорию у Стены плача перекрыли, район прочесывали патрулями, включая наблюдение с вертолетов. Утром 14 августа подозреваемый сдался и сдал оружие, сообщила пресс-служба израильской полиции.