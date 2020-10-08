Вспышка COVID-19 в Белом доме. СМИ пишут о 34 заболевших

ABC News выяснил, что после начала вспышки коронавирусной инфекции в Белом доме болезнь подтвердили у 34 человек, в том числе у советников президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс и Стивена Миллера.

В Белом доме заявили, что принимают меры для предотвращения распространения болезни Фото: ЕРА

У 34 сотрудников Белого дома и контактировавших с ними лиц подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом телеканал ABC News сообщил 8 октября, ссылаясь на внутренние документы администрации президента США Дональда Трампа.

Служебная записка, с которой ознакомились журналисты, датирована 7 октября. ABC News не дает списка заболевших, но уточняет, что в это число входят Хоуп Хикс и Стивен Миллер, которые недавно получили положительные результаты теста на COVID-19.

Трамп, когда вернулся в Белый дом из госпиталя, сразу снял маску, это вызвало тревогу, что его поведение может подвергнуть опасности сотрудников администрации, отмечает канал.

Директор Белого дома по коммуникациям Алисса Фара заявила, что в администрации президента принимают меры предосторожности, чтоб остановить распространение болезни. Сотрудники Белого дома "чувствуют себя комфортно", сказала она.

Хикс, которая ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним на одном борту на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом, 2 октября получила положительный результат теста на COVID-19. В тот же день заболевание подтвердили у Трампа и первой леди Меланьи. Президент планировал оставаться в Белом доме во время лечения, но к вечеру его госпитализировали.

В ночь на 6 октября Трамп вернулся в Белый дом. Лечащий врач президента Шон Конли заявлял, что основные показатели жизнедеятельности президента, в частности уровень насыщения крови кислородом, в норме.

Байден после дебатов сдал тест на коронавирус, он не заразился.