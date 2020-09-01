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Высылку из Москвы словацких дипломатов в Братиславе назвали "ожидаемым, но неадекватным" шагом

МИД РФ сегодня предупредил об отправке на родину трех сотрудников словацкого посольства. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что такие действия Москвы нельзя считать соответствующей реакцией на высылку трех россиян.

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Словацкий министр иностранных дел прокомментировал инцидент со взаимной высылкой дипломатов
Словацкий министр иностранных дел прокомментировал инцидент со взаимной высылкой дипломатов
Фото: Ivan Korčok / Facebook

Высылка трех словацких дипломатов из Москвы была ожидаемым, но неадекватным шагом. Об этом 31 августа заявил глава министерства иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок, слова которого приводит Novy čas.

По словам главы МИД, реакция России на высылку трех сотрудников посольства РФ в Братиславе не является ответственной. В словацких дипмиссиях работают только дипломаты, подчеркнул Корчок; роль сотрудников посольства в Москве заключается исключительно в развитии двухсторонних отношений и сотрудничества с Российской Федерацией.

31 августа МИД России объявил о высылке трех словацких дипломатов в ответ на аналогичный шаг Словакии. В министерство вызвали посла Петера Припутена, которому выразили протест в связи с решением отправить на родину трех сотрудников посольства РФ в Братиславе.

6 августа Словакия выслала из страны трех российских дипломатов. По сообщению Aktuality, владельцы дипломатических паспортов являлись сотрудниками российских спецслужб и занимались разведывательной деятельностью. Высланные могли иметь отношение к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, писало издание.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel говорилось, что вероятный соучастник киллера Роман Демьянченко получил шенгенскую визу по поддельным документам в консульстве Словакии в Санкт-Петербурге.

23 августа 2019 года киллер на велосипеде подъехал к Хангошвили и убил его несколькими выстрелами. Преступника задержали немецкие полицейские. Журналисты выяснили, что задержанного зовут Вадим Красиков и он связан со спецподразделением ФСБ "Вымпел".

Теги: Словакия, Москва, МИД России, Братислава, спецслужбы, дипломаты
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