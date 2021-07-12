Южная Корея ввела ограничения на прослушивание музыки в спортзалах из-за коронавируса

Сообщается, что к стандартным ограничениям, таким как социальная дистанция и ограничения путешествий, власть добавила требование, согласно которому в тренажерных залах нельзя воспроизводить музыку со скоростью более 120 ударов в минуту во время групповых занятий.

В органах здравоохранения заявили объяснили, что такая мера введена для того, чтобы предотвратить слишком быстрое дыхание или брызги пота на других людей,

Сообщается, что некоторые оппозиционные политики назвали такое запрет "чепухой", а владельцы спортзалов считают, что правила нереалистичны в соблюдении.

Кроме этого, власти ввели ограничения на скорость беговой дорожки максимум до 6 км/ч и запретили использование душевых кабин в тренажерных залах.