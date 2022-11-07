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"Заберите его к себе". Женщине, которая оставила записку на могиле родителей Путина, запретили посещать кладбище

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На могиле родителей Путина оставляли антивоенные послания как минимум дважды этой осенью
На могиле родителей Путина оставляли антивоенные послания как минимум дважды этой осенью
Скриншот: Chester Field / YouTube

Жительнице Санкт-Петербурга (РФ) Ирине Цыбаневой, которая была задержана за то, что оставила записку на могиле Марии и Владимира Путиных – родителей президента РФ Владимира Путина, суд изменил меру пресечения; ее отпустили из-под домашнего ареста, запретив взамен ряд действий.

Об этом ее сын Максим рассказал "Медиазоне" 7 ноября. 

Согласно постановлению суда, на которое ссылается СМИ, женщине запретили общаться со свидетелями по уголовному делу, пользоваться телефоном и интернетом, покидать пределы Петербурга и Ленинградской области, а также посещать Серафимовское кладбище в Санкт-Петербурге, где находится могила родителей Путина. 

В конце сентября рядом с надгробной плитой с именами Марии и Владимира Путиных активисты оставили плакат, оформленный в виде страницы из школьного дневника"Уважаемые родители! Ваш сын безобразно себя ведет! Прогуливает уроки истории, дерется с соседями по парте, угрожает взорвать всю школу! Примите меры!" – говорилось в записке. 

Как пишет "Медиазона", через неделю после этого суд в Санкт-Петербурге арестовал активистку Анастасию Филиппову на 10 суток по статье о неповиновении полицейскому. "Бумага" сообщала, что родные Филипповой связывали задержание и арест с этой запиской. Активистку уже отпустили в октябре. Охрану кладбища после появления первой записки усилили.

Цыбанева оставила свое "послание" там 6 октября. "Родители маньяка, заберите его к себе, от него столько боли и бед, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину, вы вырастили урода и убийцу", – говорилось в ее записке. 10 октября силовики пришли домой к женщине и задержали ее. Суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Санкт-Петербург, арест, кладбище, война России против Украины, задержание, женщины, могила
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