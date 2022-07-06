"Забыл поесть и попить". Гитарист Карлос Сантана потерял сознание во время концерта в США

Сантана написал поклонникам в Facebook, что после обморока на сцене чувствует себя нормально Фото: EPA

"Рок-легенда Карлос Сантана пострадал от теплового удара и обезвоживания во время концерта во вторник, 5 июля, вечером в Мичигане", – говорится в заявлении от имени команды 74-летнего музыканта.

Со ссылкой на менеджера Сантаны Майкла Вриониса в сообщении говорится, что гитарист был доставлен в отделение скорой помощи в Кларкстоне и чувствует себя хорошо.

"Шоу с [группой] Earth, Wind & Fire 6 июля в Бургеттстауне, штат Пенсильвания, будет перенесено на более поздний срок", – добавил менеджер.

6 июля музыкант в Facebook подтвердил, что у него все в порядке, и поблагодарил поклонников за поддержку.

"Спасибо за ваши драгоценные молитвы. У нас с Синди (супруга Сантаны, барабанщица Синди Блэкман, выступает вместе с ним на концертах. – "ГОРДОН") все хорошо, мы просто расслабляемся. [Перед концертом] я забыл поесть и выпить воды, поэтому был обезвожен и вырубился. Благословений и чудес всем вам", – написал Сантана.





