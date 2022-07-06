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"Забыл поесть и попить". Гитарист Карлос Сантана потерял сознание во время концерта в США

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Сантана написал поклонникам в Facebook, что после обморока на сцене чувствует себя нормально
Сантана написал поклонникам в Facebook, что после обморока на сцене чувствует себя нормально
Фото: EPA

Мексиканский гитарист, многократный обладатель премии "Грэмми" Карлос Сантана упал в обморок на сцене в Кларкстоне (штат Мичиган, США) во время своего концерта 5 июля. Причиной инцидента стали тепловой удар и обезвоживание, сообщил менеджмент артиста на его личной странице в Facebook 6 июля.

"Рок-легенда Карлос Сантана пострадал от теплового удара и обезвоживания во время концерта во вторник, 5 июля, вечером в Мичигане", – говорится в заявлении от имени команды 74-летнего музыканта.

Со ссылкой на менеджера Сантаны Майкла Вриониса в сообщении говорится, что гитарист был доставлен в отделение скорой помощи в Кларкстоне и чувствует себя хорошо.

"Шоу с [группой] Earth, Wind & Fire 6 июля в Бургеттстауне, штат Пенсильвания, будет перенесено на более поздний срок", – добавил менеджер.

https://www.facebook.com/carlossantana/posts/pfbid035kjE63gYhdK4mht6i2URWHwzgiu8QKaGNHpXcPLkvsnwPz1Y1V7GdGgD7b4zJXE8l

6 июля музыкант в Facebook подтвердил, что у него все в порядке, и поблагодарил поклонников за поддержку.

"Спасибо за ваши драгоценные молитвы. У нас с Синди (супруга Сантаны, барабанщица Синди Блэкман, выступает вместе с ним на концертах. – "ГОРДОН") все хорошо, мы просто расслабляемся. [Перед концертом] я забыл поесть и выпить воды, поэтому был обезвожен и вырубился. Благословений и чудес всем вам", – написал Сантана.


Контекст:

Карлос Аугусто Алвес Сантана (Carlos Augusto Alves Santana) – мексиканский и американский музыкант мексиканского происхождения, гитарист, основатель и лидер группы Santana, многократный лауреат премии "Грэмми". Приобрел известность на рубеже 1960-х и 1970-х.

В 1999 году музыкант неожиданно вернулся на вершину хит-парадов с альбомом Supernatural с суперхитами Smooth и Maria Maria, получив "Грэмми" за лучший альбом года. Всего за свою карьеру 74-летний музыкант выпустил более 30 альбомов, большинство из них – с группой Santana.

В 2011-м Сантана впервые выступил в Украине, дав концерт во Дворце спорта в Киеве.

Теги: США, музыка, шоу-бизнес, концерт, госпиталь, Мичиган, Пенсильвания, Грэмми, музыкант, гитара
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