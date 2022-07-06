"Забыл поесть и попить". Гитарист Карлос Сантана потерял сознание во время концерта в США

"Рок-легенда Карлос Сантана пострадал от теплового удара и обезвоживания во время концерта во вторник, 5 июля, вечером в Мичигане", – говорится в заявлении от имени команды 74-летнего музыканта.
Со ссылкой на менеджера Сантаны Майкла Вриониса в сообщении говорится, что гитарист был доставлен в отделение скорой помощи в Кларкстоне и чувствует себя хорошо.
"Шоу с [группой] Earth, Wind & Fire 6 июля в Бургеттстауне, штат Пенсильвания, будет перенесено на более поздний срок", – добавил менеджер.
6 июля музыкант в Facebook подтвердил, что у него все в порядке, и поблагодарил поклонников за поддержку.
Карлос Аугусто Алвес Сантана (Carlos Augusto Alves Santana) – мексиканский и американский музыкант мексиканского происхождения, гитарист, основатель и лидер группы Santana, многократный лауреат премии "Грэмми". Приобрел известность на рубеже 1960-х и 1970-х.
В 1999 году музыкант неожиданно вернулся на вершину хит-парадов с альбомом Supernatural с суперхитами Smooth и Maria Maria, получив "Грэмми" за лучший альбом года. Всего за свою карьеру 74-летний музыкант выпустил более 30 альбомов, большинство из них – с группой Santana.
В 2011-м Сантана впервые выступил в Украине, дав концерт во Дворце спорта в Киеве.