Зеленский сообщил, что поговорил с президентом Уругвая впервые в истории отношений между странами

Президент Уругвая поддержал Украину в борьбе против России Фото: Luis Lacalle Pou / Twitter

"Провел первый в истории украинско-уругвайских отношений разговор с президентом Уругвая Лакалье Поу. Ценим осуждение агрессии РФ, поддержку Украины в международных организациях", – написал Зеленский.

Президент Украины рассказал, что призвал Уругвай и других партнеров в Латинской Америке вводить санкции против России.

Провів першу в історії * - * відносин розмову з Президентом Уругваю @LuisLacallePou. Цінуємо засудження агресії РФ, підтримку України в міжнародних організаціях. Закликав Уругвай, як і інших партнерів у Латинській Америці, запроваджувати санкції проти агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 26, 2022

Лакалье Поу также твитнул о разговоре с Зеленским.

"У меня был телефонный разговор с президентом Украины. Мы подтверждаем позицию нашей страны в отношении российского вторжения. Мы предложили сотрудничество, чтобы с этой нелегитимной акцией можно было покончить раз и навсегда", – написал президент Уругвая.

En la mañana de hoy conversé telefónicamente con el Presidente de Ucrania. Ratificamos la posición de nuestro país sobre la invasion rusa. Ofrecimos colaboración para que se logre de una vez por todas terminar esta acción ilegítima. pic.twitter.com/nEXwcMJ5XW — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 26, 2022