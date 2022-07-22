Жданов: Нападение талибов на Россию – вопрос времени

Журналист спросил, не хотят ли талибы напасть на Россию, и эксперт ответил, что это "вопрос времени".

"Они все равно нападут. У них такая структура: они не могут не воевать. Это просто ментальность такая этого народа. Это раз. И второе: есть большая предпосылка. Потому что в Ташкенте [президент России Владимир] Путин оскорбил же талибов: он их назвал недоразумением. [...] Он на вопрос таджикского президента, который сказал, что надо бы войска перебросить, назад вернуть 201-ю базу охранять, границу, – Путин сказал: "Не обращайте внимания. Талибы – это недоразумение. Это все решаемый вопрос". И это прозвучало в эфире", – сказал Жданов.

По его словам, Россия также не передала "Талибану" обещанные "5 миллиардов".

"Они где-то... Как у нас – помните? – он [в свое время теперь уже бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу пообещал 15 [млрд долларов], дал 3 [млрд долларов], а потом еще требовал деньги обратно. Вот. То же самое. Но с талибами этот вариант не пройдет. У талибов есть карт-бланш до середины октября. Потому что в октябре выпадет снег на перевале, и тогда они не смогут перегнать сюда тяжелую технику. Вот", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что талибы "и на лошадях воюют очень хорошо, и на легких машинах, на Toyota – тоже хорошо воюют".

"Вот у них карт-бланш до середины осени. И я думаю, что они будут давить: давить на Российскую Федерацию в ожидании газа, нефти обещанных и, самое главное, денег", – объяснил Жданов.

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