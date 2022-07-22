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Жданов: Нападение талибов на Россию – вопрос времени

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"Талибан" находится при власти в Афганистане
"Талибан" находится при власти в Афганистане
Фото: ЕРА

Боевики движения "Талибан" нападут на Россию, заявил украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, не хотят ли талибы напасть на Россию, и эксперт ответил, что это "вопрос времени".

"Они все равно нападут. У них такая структура: они не могут не воевать. Это просто ментальность такая этого народа. Это раз. И второе: есть большая предпосылка. Потому что в Ташкенте [президент России Владимир] Путин оскорбил же талибов: он их назвал недоразумением. [...] Он на вопрос таджикского президента, который сказал, что надо бы войска перебросить, назад вернуть 201-ю базу охранять, границу, – Путин сказал: "Не обращайте внимания. Талибы – это недоразумение. Это все решаемый вопрос". И это прозвучало в эфире", – сказал Жданов.

По его словам, Россия также не передала "Талибану" обещанные "5 миллиардов".

"Они где-то... Как у нас – помните? – он [в свое время теперь уже бывшему президенту Украины Виктору] Януковичу пообещал 15 [млрд долларов], дал 3 [млрд долларов], а потом еще требовал деньги обратно. Вот. То же самое. Но с талибами этот вариант не пройдет. У талибов есть карт-бланш до середины октября. Потому что в октябре выпадет снег на перевале, и тогда они не смогут перегнать сюда тяжелую технику. Вот", – отметил Жданов.

Он подчеркнул, что талибы "и на лошадях воюют очень хорошо, и на легких машинах, на Toyota – тоже хорошо воюют".

"Вот у них карт-бланш до середины осени. И я думаю, что они будут давить: давить на Российскую Федерацию в ожидании газа, нефти обещанных и, самое главное, денег", – объяснил Жданов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Исламистское движение "Талибан" было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа "Талибана" выдать лидера террористической организации "Аль-Каида" Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство "Талибана" было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В 2021 году из Афганистана были выведены американские войска, и к началу сентября талибы полностью захватили власть в стране.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, нападение, боевики, Талибан, талибы, деньги, Олег Жданов
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