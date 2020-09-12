"Желтые жилеты" впервые с марта провели манифестации во Франции

В связи с пандемией коронавируса массовые митинги в Франции были запрещены. 12 сентября власти Парижа санкционировали два митинга "желтых жилетов", демонстрации сопровождались стычками с полицией. Более 200 человек задержано.

Движение "желтых жилетов" 12 сентября организовало антиправительственные демонстрации в Париже и других городах Франции, сообщает RFI.

В столице власти санкционировали два митинга, запретив "жилетам" приближаться к Елисейским Полям.

Недалеко от авеню Ваграм во второй половине дня произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Протестующие поджигали мусорные баки, была сожжена одна машина. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов, которые покинули маршрут, разрешенный префектурой.

222 человека были задержаны; к вечеру 12 сентября 86 из них оставались под стражей.

Участники шествия были в масках; среди их требований, как и до пандемии, – отставка президента Эммануэля Макрона, которого "желтые жилеты" называют диктатором.

В связи с решением правительства Франции повысить с 2019 года налог на дизельное топливо и бензин в середине ноября 2018 года начались акции протеста. Митингующие заявляли, что повышение приведет к росту цен, в правительстве объяснили эти планы борьбой за охрану окружающей среды.

Протестное движение получило название "желтые жилеты", поскольку демонстранты носили флуоресцентные жилеты, которые должны быть во всех автомобилях Франции.

1 декабря 2018 года протесты переросли в беспорядки. Митингующие бросали в полицейских камни, строили баррикады, переворачивали и поджигали машины. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. Демонстранты разрисовали стены Триумфальной арки и повредили ее статуи.

5 декабря 2018 года Макрон на фоне массовых акций протеста отказался от планов повысить налог на горючее. Однако протесты и беспорядки не прекратились. "Желтые жилеты" проводили шествия каждые выходные вплоть до объявления правительством чрезвычайных мер по борьбе с коронавирусом в марте 2020 года. На период действия чрезвычайного положения массовые собрания во Франции были запрещены.