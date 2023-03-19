ГОРДОН
 
 
МИР

Жертвами землетрясения в Эквадоре стали не менее 16 человек

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очаг землетрясения находился на западе Эквадора
Очаг землетрясения находился на западе Эквадора
Фото: ЕРА

18 марта в провинции Гуаяс на западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,5, проинформировала в Facebook местная спасательная служба 911.

По ее данным, очаг подземных толчков находился в 29 км от города Балао.

"Служба 911 работает по всей стране после землетрясения магнитудой 6,5", – говорится в сообщении спасателей.

https://www.facebook.com/ECU911/posts/pfbid0u9NB9ApU25Fg6GfPpBDEWtYPn3itsbkhcabyjuSbjwMSERbBosHkkPCQfDz8SQWxl

Подземные толчки зафиксировали камеры наблюдения службы.

https://www.facebook.com/wradio.ec/videos/124917243745356/

В результате землетрясения в Эквадоре погибли 13 человек, писал 18 марта eldiario.ec со ссылкой на местных чиновников. Число пострадавших – не менее 126.

Большинство смертей было зарегистрировано в провинции Эль-Оро (к югу от провинции Гуаяс), на границе с Перу.

Издание сообщает, что после землетрясения магнитудой 6,5, которое ощущалось в 13 из 24 провинций Эквадора, было зарегистрировано еще три серии подземных толчков, их магнитуда составляла 4,8, 3,7 и 3,6 с эпицентром в заливе Гуаякиль.

19 марта CNN сообщил, что число жертв в результате землетрясения в Эквадоре выросло до 16, число пострадавших – до 381.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: землетрясение, спасатели, Эквадор, пострадавшие, камеры наблюдения, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (57560)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (37750)
3
Мишина показала, как принимает душ (33156)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (31995)
5
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (27623)
6
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (22794)
7
"Она много чего видела в этой жизни". Зять Нины Матвиенко рассказал, какие у них сложились отношения (20071)
8
Гордон высказался о том, что делала Ани Лорак, когда убивали и бомбили украинцев (17781)
 
 
 
 