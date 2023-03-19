Жертвами землетрясения в Эквадоре стали не менее 16 человек

По ее данным, очаг подземных толчков находился в 29 км от города Балао.

"Служба 911 работает по всей стране после землетрясения магнитудой 6,5", – говорится в сообщении спасателей.

Подземные толчки зафиксировали камеры наблюдения службы.

В результате землетрясения в Эквадоре погибли 13 человек, писал 18 марта eldiario.ec со ссылкой на местных чиновников. Число пострадавших – не менее 126.

Большинство смертей было зарегистрировано в провинции Эль-Оро (к югу от провинции Гуаяс), на границе с Перу.

Издание сообщает, что после землетрясения магнитудой 6,5, которое ощущалось в 13 из 24 провинций Эквадора, было зарегистрировано еще три серии подземных толчков, их магнитуда составляла 4,8, 3,7 и 3,6 с эпицентром в заливе Гуаякиль.

19 марта CNN сообщил, что число жертв в результате землетрясения в Эквадоре выросло до 16, число пострадавших – до 381.