Тест главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана на коронавирус дал положительный результат, сообщает пресс-служба клуба.

Информацию о самочувствии Зидана в пресс-службе "Реала" не предоставили Фото: ЕРА

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заболел COVID-19. Об этом 22 января сообщает пресс-служба испанского клуба.

Тест Зидана на коронавирус дал положительный результат.

Информацию о самочувствии тренера в пресс-службе клуба не предоставили.

Следующий поединок "королевского клуба" в Ла Лиге должен пройти завтра, 23 января. Мадридцы проведут матч на выезде против "Алавеса".

После 18 сыгранных туров в чемпионате Испании "Реал" занимает второе место с 37 очками в активе, отставая на семь пунктов от лидера – мадридского "Атлетико".

Зидан стал главным тренером "Реала" в январе 2016 года. В каждом из трех последующих сезонов клуб под его руководством выигрывал Лигу чемпионов.

После выигрыша трофея в Киеве в мае 2018 года французский специалист объявил об уходе в отставку.

В марте 2019-го Зидан вернулся на пост наставника "Реала", контракт с ним подписан до окончания сезона 2021/2022 годов.