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Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности

Иск против Zoom подала группа пользователей, оформивших платную подписку
Иск против Zoom подала группа пользователей, оформивших платную подписку
Фото: depositphotos.com

Платформа для проведения видеоконференций Zoom согласилась выплатить $85 млн компенсации пользователям, которые обвинили сервис в ненадлежащем обращении с персональными данными. Об этом сообщило 1 августа агентство Reuters.

Иск был подан пользователями, оформившими платную подписку. Они заявили, что Zoom передавала их личные данные в Facebook, Google и LinkedIn, чем нарушила их право на приватность. Таким образом хакеры могли вмешиваться в видеоконференции.

За платные подписки клиентов Zoom получила около $1,3 млрд прибыли, однако истцы попросили взыскать с компании $85 млн компенсации и еще более $21 млн судебных расходов.

В результате компания согласилась урегулировать этот вопрос в досудебном порядке и выплатить требуемую компенсацию. Теперь мировое соглашение должен утвердить суд.

Контекст:

Компания Zoom Video Communications известна одноименной программой для организации видеоконференций. Она стала особенно популярной во время пандемии, поскольку предприятия и образовательные учреждения часто использовали ее для удаленной работы и обучения. В сентябре 2020 года состояние ее владельца за сутки выросло на $6,6 млрд.

В ноябре, после первых сообщений об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса, акции Zoom Video Communications упали более чем на 17%.

Теги: конфиденциальность, компенсация, Zoom
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