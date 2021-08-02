Zoom выплатит пользователям $85 млн за нарушение конфиденциальности

Иск был подан пользователями, оформившими платную подписку. Они заявили, что Zoom передавала их личные данные в Facebook, Google и LinkedIn, чем нарушила их право на приватность. Таким образом хакеры могли вмешиваться в видеоконференции.

За платные подписки клиентов Zoom получила около $1,3 млрд прибыли, однако истцы попросили взыскать с компании $85 млн компенсации и еще более $21 млн судебных расходов.

В результате компания согласилась урегулировать этот вопрос в досудебном порядке и выплатить требуемую компенсацию. Теперь мировое соглашение должен утвердить суд.