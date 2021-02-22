"Арктика? Нет!" В сети показали заснеженную Бердянскую косу

17 января, 2021 11.26

Главная характерная черта климата в Украине и в мире в течение последних нескольких лет – это нестабильность. Как для зимы, так и для лета характерны резкие изменения погоды и температурные скачки, отмечает заведующая отделом климатических исследований Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова.