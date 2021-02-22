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"Арктика? Нет!" В сети показали заснеженную Бердянскую косу

Сегодня 10.29
Украину с начала февраля заметает снегом, на ближайшие дни Укргидрометцентр опять прогнозирует ухудшение погоды. Из-за холодов льдом покрылась Бердянская коса, расположенная на севере Азовского моря. Местный фотограф Юлия Покас поделилась фотографиями Бердянской косы и сравнила ее с Арктикой: "Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе. Леденящая красота".
Теги: Украина, погода, Бердянск, Азовское море
 

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