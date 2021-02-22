"Арктика? Нет!" В сети показали заснеженную Бердянскую косу
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Фото: Юлия Покас / Facebook
Украину с начала февраля заметает снегом
, на ближайшие дни Укргидрометцентр опять прогнозирует ухудшение погоды.
Из-за холодов льдом покрылась Бердянская коса, расположенная на севере Азовского моря. Местный фотограф Юлия Покас поделилась
фотографиями Бердянской косы и сравнила ее с Арктикой: "Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе. Леденящая красота".