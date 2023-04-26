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Из плена оккупантов Украина вернула 42 военных и двух гражданских. Фоторепортаж

Сегодня 17.07
26 апреля в результате обмена с российскими оккупантами Украина вернула 44 своих граждан, которых захватчики удерживали в плену: 42 сержантов, рядовых и офицеров, а также двух гражданских лиц. Военные защищали страну на востоке. Фото освобожденных украинцев показали в соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, а также координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Теги: война, пленные, украинцы, война России против Украины, обмен пленными, Дмитрий Лубинец, Андрей Ермак
 

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