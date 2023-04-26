Из плена оккупантов Украина вернула 42 военных и двух гражданских. Фоторепортаж
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook
Фото: Андрій Єрмак / Telegram
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook
Фото: Андрій Єрмак / Telegram
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook
Фото: Андрій Єрмак / Telegram
Фото: Андрій Єрмак / Telegram
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook
26 апреля в результате обмена с российскими оккупантами Украина вернула 44 своих граждан
, которых захватчики удерживали в плену: 42 сержантов, рядовых и офицеров, а также двух гражданских лиц. Военные защищали страну на востоке. Фото освобожденных украинцев показали в соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак
, украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец
, а также координационный штаб
по вопросам обращения с военнопленными.