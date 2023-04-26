Из российского плена вернули 44 украинцев, двое из них – гражданские

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших людей. Среди них – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки", – написал он.

Глава ОП отметил, что из плена освободили защитников востока Украины.

"Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонскую область, сражались с врагом на востоке. Также мы освободили двух гражданских", – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что "среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену, также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена".

"Наша команда, координационный штаб по обращению с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: "Вернуть домой всех". Сила государства измеряется тем, как оно ценит своих людей. Наш принцип – украинцы являются высшей ценностью. Вернем всех", – заявил Ермак.

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