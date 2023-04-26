Из российского плена вернули 44 украинцев, двое из них – гражданские

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших людей. Среди них – 36 рядовых и сержантов и шесть офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки", – написал он.
Глава ОП отметил, что из плена освободили защитников востока Украины.
"Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонскую область, сражались с врагом на востоке. Также мы освободили двух гражданских", – объяснил Ермак.
Он подчеркнул, что "среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену, также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена".
"Наша команда, координационный штаб по обращению с военнопленными, продолжаем выполнять задачу президента Владимира Зеленского, которая звучала четко: "Вернуть домой всех". Сила государства измеряется тем, как оно ценит своих людей. Наш принцип – украинцы являются высшей ценностью. Вернем всех", – заявил Ермак.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Предпоследний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников. Всего, по заявлению Зеленского, Украина освободила в ходе обменов 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица.
86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказывал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отмечали в офисе украинского омбудсмена.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех". Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов говорит, что Украина "в принципе" приближается к этому.