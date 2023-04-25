Буданов об организованных Украиной обменах пленными: Это беспрецедентный случай в мировой истории

Буданов отмечает, что Украина приближается к обмену пленными по формуле "всех на всех" Фото: gur.gov.ua

Буданов напомнил, что Украина освободила из плена уже более 2200 человек.

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время [войны]", – отметил глава ГУР МО.

Он допустил, что Украине удастся добиться успеха в переговорах по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех".

"Да, мы в принципе приближаемся к этому", – сказал Буданов.