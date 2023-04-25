Буданов об организованных Украиной обменах пленными: Это беспрецедентный случай в мировой истории

Буданов напомнил, что Украина освободила из плена уже более 2200 человек.
"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время [войны]", – отметил глава ГУР МО.
Он допустил, что Украине удастся добиться успеха в переговорах по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех".
"Да, мы в принципе приближаемся к этому", – сказал Буданов.
Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников. Всего, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Украина освободила в ходе обменов 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица.
86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".