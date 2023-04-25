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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов об организованных Украиной обменах пленными: Это беспрецедентный случай в мировой истории

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Буданов отмечает, что Украина приближается к обмену пленными по формуле "всех на всех"
Буданов отмечает, что Украина приближается к обмену пленными по формуле "всех на всех"
Фото: gur.gov.ua

Обмены пленными, которые организует Украина в ходе войны с РФ – уникальная практика. Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов заявил в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном 24 апреля.

Буданов напомнил, что Украина освободила из плена уже более 2200 человек.

"Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время [войны]", – отметил глава ГУР МО.

Он допустил, что Украине удастся добиться успеха в переговорах по обмену пленными с Россией в формате "всех на всех".

"Да, мы в принципе приближаемся к этому", – сказал Буданов.

Контекст:

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников. Всего, по заявлению президента Украины Владимира Зеленского, Украина освободила в ходе обменов 2238 украинцев, 140 из которых – гражданские лица.

86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Украина, права человека, Вооруженные силы Украины, переговоры, разведка, пленные, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, обмен пленными, Кирилл Буданов, российские оккупанты
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