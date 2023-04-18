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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина вернула 2235 украинцев и украинок". Зеленский опубликовал видео освобожденных из российского плена и пообещал вернуть всех

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Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными
Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Украина с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале прошлого года вернула домой из российского плена более 2 тыс. украинцев.

Об этом в Facebook проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

"С 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – написал глава государства.

Зеленский опубликовал видео с украинцами, которых удалось освободить из российского плена.

"Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе", – отметил в видеоролике президент.

Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1315152815702876/

Контекст:

Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников.

86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.

Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Украина, пленные, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, обмен пленными
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