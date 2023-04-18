"Украина вернула 2235 украинцев и украинок". Зеленский опубликовал видео освобожденных из российского плена и пообещал вернуть всех

Об этом в Facebook проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.
"С 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – написал глава государства.
Зеленский опубликовал видео с украинцами, которых удалось освободить из российского плена.
"Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе", – отметил в видеоролике президент.
Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными.
Последний обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 16 апреля, было освобождено 130 украинских защитников.
86% возвращенных украинских военнопленных заявили о прямых физических пытках со стороны россиян, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Кроме военных РФ удерживает "просто безумное" количество гражданских украинцев, отметили в Офисе омбудсмена Украины.
Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".