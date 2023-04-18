"Украина вернула 2235 украинцев и украинок". Зеленский опубликовал видео освобожденных из российского плена и пообещал вернуть всех

Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал президент Украины Владимир Зеленский.

"С 24 февраля Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена. Помним обо всех. Вернем каждого и каждую", – написал глава государства.

Зеленский опубликовал видео с украинцами, которых удалось освободить из российского плена.

"Мы постоянно работаем для того, чтобы вернуть домой всех наших людей, которые удерживаются в российской неволе", – отметил в видеоролике президент.

Зеленский выразил благодарность всем причастным к обмену пленными.