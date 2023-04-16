Треть украинцев, которых вернули на Пасху из плена РФ, считались пропавшими без вести – координационный штаб

По данным координационного штаба, у части освобожденных украинцев есть ранения Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими / Facebook

"Благодаря усилиям координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта. [...] 48 из 130 освобожденных сегодня защитников считались пропавшими без вести", – говорится в сообщении.

В координационном штабе отметили, что у части освобожденных из плена украинцев есть "ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности".

"Большинство освобожденных воинов защищали Украину на бахмутском и соледарском направлениях, а также в Запорожской, Херсонской, Луганской областях. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута", – объяснили в штабе.

По его данным, самому старшему из тех, кто вернулся из плена на Пасху, исполнилось 58 лет, а самому младшему – 21 год.

"За прошедшую неделю команде координационного штаба удалось вызволить из неволи врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных защитников на родной земле и не прекращаем усилий по освобождению всех пленных украинцев", – подчеркнули в координационном штабе.

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16 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена 130 украинских защитников и происходило это в несколько этапов.

До этого, 10 апреля, из плена РФ удалось освободить 100 украинских военнослужащих.