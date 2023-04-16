Треть украинцев, которых вернули на Пасху из плена РФ, считались пропавшими без вести – координационный штаб

"Благодаря усилиям координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта. [...] 48 из 130 освобожденных сегодня защитников считались пропавшими без вести", – говорится в сообщении.
В координационном штабе отметили, что у части освобожденных из плена украинцев есть "ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности".
"Большинство освобожденных воинов защищали Украину на бахмутском и соледарском направлениях, а также в Запорожской, Херсонской, Луганской областях. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута", – объяснили в штабе.
По его данным, самому старшему из тех, кто вернулся из плена на Пасху, исполнилось 58 лет, а самому младшему – 21 год.
"За прошедшую неделю команде координационного штаба удалось вызволить из неволи врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасенных защитников на родной земле и не прекращаем усилий по освобождению всех пленных украинцев", – подчеркнули в координационном штабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена 130 украинских защитников и происходило это в несколько этапов.
До этого, 10 апреля, из плена РФ удалось освободить 100 украинских военнослужащих.
С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев, сообщил 10 апреля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он отметил, что есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.
Последний обмен состоялся 10 апреля, было освобождено 100 украинских военных.
Самый крупный на данный момент обмен прошел 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещенной партии ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".