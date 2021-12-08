Как в Бундестаге Германии нового канцлера выбирали. Фоторепортаж
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером
Германии 8 декабря. Он возглавил коалиционное правительство
Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии "Зеленые". Шольц стал девятым канцлером в истории ФРГ и четвертым социал-демократом на этом посту, отмечает "Немецкая волна"
. На должности канцлера Германии Шольц сменил Ангелу Меркель
. Во время голосования в Бундестаге Шольц был единственным кандидатом на пост канцлера, за него проголосовали 395 депутатов из 369 необходимых (всего в коалиции 416 депутатов).