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Как в Бундестаге Германии нового канцлера выбирали. Фоторепортаж

Сегодня 22.04
Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии 8 декабря. Он возглавил коалиционное правительство Социал-демократической партии, Свободной демократической партии и партии "Зеленые". Шольц стал девятым канцлером в истории ФРГ и четвертым социал-демократом на этом посту, отмечает "Немецкая волна". На должности канцлера Германии Шольц сменил Ангелу Меркель. Во время голосования в Бундестаге Шольц был единственным кандидатом на пост канцлера, за него проголосовали 395 депутатов из 369 необходимых (всего в коалиции 416 депутатов).
Теги: Германия, депутаты, правительство, ФРГ, коалиция, Бундестаг, голосование, Олаф Шольц
 

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