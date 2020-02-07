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Миграционную службу Украины пикетировали из-за рейда возле мечети в Киеве. Фоторепортаж

Сегодня 19.55
7 февраля возле здания Государственной миграционной службы в Киеве мусульмане провели акцию протеста против прошедшей 31 января массовой проверки документов возле мечети в столице. LB.ua сообщает, что в пикете принимали участие несколько десятков человек. Они держали плакаты, на которых, в частности, было написано: "Покажите закон, где написано носить паспорт", "Украина – не Россия", "Нет полицейскому произволу".
Теги: Киев, Украина, протесты, паспорт, пикет, мечеть, мусульмане, Государственная миграционная служба, проверки
 

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