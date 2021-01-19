Накануне инаугурации Байдена перед Капитолием установили 200 тыс. флагов. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января, в Вашингтоне на аллее перед Капитолием установили около 200 тыс. флагов, сообщил канал NBC Washington
18 января. Они символизируют американцев, которые не смогли приехать в Вашингтон на инаугурацию из-за пандемии коронавируса и угроз безопасности. "Поле флагов" также осветлили 56 световыми столбами, которые символизируют 50 штатов и шесть территорий США. Столбы загорелись на 46 секунд – в честь 46-го президента США Джо Байдена. Фото опубликовало агентство EPA
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