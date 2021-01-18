В Telegram заявили о блокировке "сотен призывов" к насилию в США. Ранее в мессенджер перебрались сторонники Трампа

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его соцсеть в начале января заблокировала «сотни призывов» к насилию в США. Об этом он написал в своем канале.
"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", – говорится в сообщении.
Дуров добавил, что на прошлой неделе модераторы заблокировали и отключили" сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тыс. подписчиков".
В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.
The Telegraph писал, что в Telegram стали массово переходить сторонники американского президента Дональда Трампа. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.
17 января американская некоммерческая организация "Коалиция за более безопасный интернет" подала иск против Apple с требованием удалить Telegram из своего магазина приложений. Истцы заявили, что администрация мессенджера неспособна пресечь распространение на своей платформе "жестоких экстремистских бесед" после атаки Капитолия 6 января.