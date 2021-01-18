В Telegram заявили о блокировке "сотен призывов" к насилию в США. Ранее в мессенджер перебрались сторонники Трампа

Команда модераторов мессенджера Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на платформе, связанной с США. Это случилось вскоре после того, как в мессенджер начали переходить сторонники американского президента Дональда Трампа.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что его соцсеть в начале января заблокировала «сотни призывов» к насилию в США. Об этом он написал в своем канале.

"В начале января команда модераторов Telegram начала получать все больше сообщений о публичной активности на нашей платформе, связанной с США. Команда действовала решительно, пресекая каналы США, пропагандирующие насилие", – говорится в сообщении.

Дуров добавил, что на прошлой неделе модераторы заблокировали и отключили" сотни публичных призывов к насилию, которые в противном случае могли бы достичь десятков тыс. подписчиков".

В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, причем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.