От Apple через суд требуют удалить Telegram из магазина приложений

В США мессенджер Telegram обвинили в размещении "ненавистнического контента" и потребовали удалить приложение из магазина App Store. Ранее в этот мессенджер начали массово переходить сторонники президента США Дональда Трампа.

В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн Фото: depositphotos.com

Американская некоммерческая организация "Коалиция за более безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) подала иск против Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений App Store. Об этом 17 января сообщило издание The Washington Post.

Истцы заявили, что администрация мессенджера неспособна пресечь распространение на своей платформе "жестокие экстремистские разговоров" после атаки Капитолия 6 января.

Представители организации также пожаловались, что в Telegram размещают "ненавистнический контент", который нарушает условия магазина приложений Apple.

Издание подчеркивает, что аналогичный иск планируется подать также в отношении Google. Представители Apple и Telegram пока не прокомментировали ситуацию.

В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, при чем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.