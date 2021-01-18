От Apple через суд требуют удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация "Коалиция за более безопасный интернет" (Coalition for a Safer Web) подала иск против Apple с требованием удалить мессенджер Telegram из своего магазина приложений App Store. Об этом 17 января сообщило издание The Washington Post.
Истцы заявили, что администрация мессенджера неспособна пресечь распространение на своей платформе "жестокие экстремистские разговоров" после атаки Капитолия 6 января.
Представители организации также пожаловались, что в Telegram размещают "ненавистнический контент", который нарушает условия магазина приложений Apple.
Издание подчеркивает, что аналогичный иск планируется подать также в отношении Google. Представители Apple и Telegram пока не прокомментировали ситуацию.
В 2021 году количество активных пользователей мессенджера Telegram превысило 500 млн, при чем 25 млн юзеров присоединились к мессенджеру всего за три дня.
The Telegraph писал, что в Telegram стали массово переходить сторонники американского президента Дональда Трампа. Это случилось после блокировки аккаунта Трампа в Twitter, а также удаления из App Store и Google Play соцсети Parler, которой пользовались его сторонники.