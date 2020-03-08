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Обострение на границе Греции и Турции. Силовики с обеих сторон применяли слезоточивый газ. Фоторепортаж

Сегодня 00.00
7 марта на турецко-греческой границе силовики использовали слезоточивый газ. Как пишет Reuters, снаряды с газом использовали и турецкие пограничники (вероятно, пытаясь оттеснить от границы греческих силовиков), и греческая полиция, чтобы оттеснить мигрантов. По данным агентства, за последнюю неделю границу Греции пытались пересечь почти 40 тыс. мигрантов (в Турции утверждают, что к границам направились более 130 тыс. человек).
Теги: Турция, Греция, полиция, пограничники, мигранты
 

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