ГОРДОН
 
 
События

Система защиты не спасла Венецию от затопления. Фоторепортаж

Сегодня 08.57
8 декабря приливом затопило часть итальянской Венеции. The Guardian сообщила, что вода поднялась на высоту 1,5 метра, но система защиты от наводнений, которая должна активироваться на отметке 1,3 метра, не сработала из-за ошибочных прогнозов. Издание отмечает, что прогнозировался прилив высотой 1,2 метра и, когда затопило окрестности базилики Святого Марка, включать 78 мобильных заграждений общей стоимостью €6 млрд уже было поздно. Больше всего от воды пострадали бары, рестораны и магазины. Фотографии из Венеции опубликовало агентство ЕРА.
Теги: наводнение, Венеция, вода, прогноз, ресторан, прилив, магазин
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Большие нагрузки часто приводят к тому, что гондолы набирают воду и это усложняет гондольерам навигацию в канале
МИР
В Венеции гондольеры ограничат количество пассажиров, потому что те поправились
23 июля, 2020 11.06
Максимальную вместимость в крупных гондолах, которые служат в основном для переправки через Гранд-канал, уменьшили с 14 до 12.
Венецианский международный кинофестиваль основан в 1932 году
Новости
Вопреки пандемии. Кинофестиваль в Венеции состоится в начале сентября
25 мая, 2020 17.21
77-й кинофестиваль в Венеции в 2020 году пройдет в период со 2-го по 12 сентября.
Со смягчением жесткого карантина в каналы Венеции вернулись гондолы
МИР
После карантина гондолы вернулись в каналы Венеции
19 мая, 2020 10.21
В отсутствие туристов гондолы в Венеции перевозят редких пассажиров. При этом гондольеры носят маски и перчатки, а необходимую для соблюдения дистанцию они обозначили в лодках клейкой лентой.
МИР, События
"Как на Мальдивах". Из-за карантина вода в каналах Венеции стала чистой. Видео
18 марта, 2020 13.54  
Карантин и отсутствие туристов в Венеции положительно повлияли на чистоту каналов. Как сообщило издание Dove Viaggi 16 марта, движение лодок и катеров прекратилось, и это сразу сказалось на чистоте воды. Журналисты отмечают, что она настолько прозрачная, что можно даже увидеть маленьких рыбок. "Вода в каналах Венеции еще никогда не была такой чистой", "Как на Мальдивах", – цитирует издание очевидцев. Видео из Венеции опубликовали на своих YouTube-каналах La Stampa и La Nuova Venezia.
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?"
  Макаревич: Мне позвонил большой тв-начальник и сказал: "Слушай, ну, ты совсем уже с ума сошел! Зачем ты вокруг горящего чучела Путина танцевал?" G
Дмитрий ГОРДОН
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное
"Зимние каникулы ради безопасности". Что будет и что не будет работать во время карантина в Украине с 8-го по 24 января. Главное G
Елена КРАВЧЕНКО
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны
  Трамп: Если мы не искореним ужасную фальсификацию на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны G
Наталия ДВАЛИ
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS