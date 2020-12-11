Система защиты не спасла Венецию от затопления. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
8 декабря приливом затопило часть итальянской Венеции. The Guardian
сообщила, что вода поднялась на высоту 1,5 метра, но система защиты от наводнений, которая должна активироваться на отметке 1,3 метра, не сработала из-за ошибочных прогнозов. Издание отмечает, что прогнозировался прилив высотой 1,2 метра и, когда затопило окрестности базилики Святого Марка, включать 78 мобильных заграждений общей стоимостью €6 млрд уже было поздно. Больше всего от воды пострадали бары, рестораны и магазины. Фотографии из Венеции опубликовало агентство ЕРА
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