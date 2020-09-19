Украинские и израильские полицейские следят за порядком на праздновании Рош а-Шана в Умани. Фоторепортаж
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua
Улицы Умани Черкасской области 19 сентября патрулируют представители сводного отряда Национальной полиции Украины, это около 600 полицейских из разных областей.
Также шесть полицейских прибыли из Израиля для помощи украинским коллегам, сообщает
сайт Нацполиции. Празднование еврейского Нового года Рош а-Шана проходит спокойно, сказано в сообщении. Всего за время патрулирования мест паломничества хасидов полицейские составили семь протоколов по статьям 203-1 (невыполнение решения о запрете въезда в Украину), 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), 44-3 (нарушение правил карантина) и 173 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.