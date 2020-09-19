Украинские и израильские полицейские следят за порядком на праздновании Рош а-Шана в Умани. Фоторепортаж

28 августа, 2020 13.58

Полиция Умани Черкасской области открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) после конфликта местных жителей с прибывшими в город хасидами.