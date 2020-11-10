Украинские нацгвардейцы учились противостоять оружию массового поражения. Фоторепортаж
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
Фото: mvs.gov.ua
В Харьковской области подразделения Нацгвардии, отвечающие за радиационную, химическую и биологическую безопасность, провели учения по противодействию угрозам применения оружия массового поражения.
Об этом 10 ноября проинформировал
сайт МВД Украины. Учения проходили "в условиях, приближенных к боевым", особое внимание уделяли навыкам химической и радиационной разведки. Нацгвардейцы в защитных костюмах работали, в частности, с дозиметрическим оборудованием, военным комплектом химразведки и метеорологической станцией. МВД опубликовало фотографии с учений.