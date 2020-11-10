Украинские нацгвардейцы учились противостоять оружию массового поражения. Фоторепортаж

15 октября, 2020 23.51

В Службе безопасности Украины призвали гостей и жителей Киева сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, связанным с проведением антитеррористических учений 16 октября в Печерском и Деснянском районах столицы.