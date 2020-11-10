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Украинские нацгвардейцы учились противостоять оружию массового поражения. Фоторепортаж

Сегодня 12.37
В Харьковской области подразделения Нацгвардии, отвечающие за радиационную, химическую и биологическую безопасность, провели учения по противодействию угрозам применения оружия массового поражения. Об этом 10 ноября проинформировал сайт МВД Украины. Учения проходили "в условиях, приближенных к боевым", особое внимание уделяли навыкам химической и радиационной разведки. Нацгвардейцы в защитных костюмах работали, в частности, с дозиметрическим оборудованием, военным комплектом химразведки и метеорологической станцией. МВД опубликовало фотографии с учений.
Теги: МВД, оружие, Национальная гвардия, разведка, Харьковская область, радиация, учения, метеорология
 

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