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Украинские пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь. Фоторепортаж

Вчера 12.58
17 декабря Национальная украинская скаутская организация "Пласт" передала Вифлеемский огонь мира в Верховную Раду Украины, передает корреспондент "ГОРДОН". Церемония состоялась во время утреннего пленарного заседания.
Теги: Верховная Рада, Украина, Пласт
 

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