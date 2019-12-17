Рада приняла закон о скаутской организации "Пласт" с предложениями Зеленского

Согласно закону о национальной организации "Пласт", принятому Верховной Радой с предложениями президента Украины Владимира Зеленского, скаутское направление признается одним из основных во внешкольном образовании.

Верховная Рада 17 декабря приняла закон о финансировании Национальной скаутской организации Украины "Пласт" с правками президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент "ГОРДОН".

За соответствующий законопроект №0976 "Предложения президента к закону "О государственном признании и поддержке "Пласта" – Национальной скаутской организации Украины" за основу и в целом проголосовали 316 нардепов.

Согласно документу, "пластовое направление" признается одним из основных во внешкольном образовании.

Законом также предусмотрен запрет вмешательства органов государственной власти, органов местного самоуправления, их служебных и должностных лиц в деятельность пластовых скаутских общественных объединений, кроме случаев, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Предполагается материальная, финансовая, информационная, консультационная поддержка деятельности пластовых, скаутских общественных объединений органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

При утверждении государственного и местных бюджетов могут предусматриваться расходы на поддержку программ и проектов, направленных на реализацию скаутских образовательных программ.

Закон "О государственном признании и поддержке "Пласта" Рада прошлого созыва приняла 30 мая. Документ вносит ряд изменений в закон Украины "О культуре" и закон Украины "О внешкольном образовании". Целью документа, по мнению его авторов, является "урегулирование отношений центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с "Пластом", усиление гражданского образования и национально-патриотического воспитания молодежи".

4 сентября Зеленский вернул документ в парламент. Он объяснил, что подход закона не соответствует Конституции, поскольку определение "Пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации создает преимущества для функционирования и получения государственной поддержки.

"Пласт" призвал парламент убрать пункт о госфинансировании из закона о государственном признании и поддержке организации.

"Пласт" был создан в Украине в 1912 году. На сегодняшний день он объединяет 8 тыс. членов из 23 областей.