В Бейруте прошла акция протеста, связанная со взрывом в аэропорту, в город ввели армию. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
14 октября в столице Ливана Бейруте не менее шести человек погибли и более 30 получили ранение на акции протеста против судьи по делу о масштабном взрыве селитры
в порту. Протестовавшие требовали отставки судьи Тарека Битара
, которого они считают предвзятым. Во время митинга огонь открыли неизвестные, чтобы разогнать протестовавших. Власти направили в этот район армию. Фотографии из Бейрута опубликовало агентство ЕРА
.