ГОРДОН
 
 
События

В Бейруте прошла акция протеста, связанная со взрывом в аэропорту, в город ввели армию. Фоторепортаж

Вчера 01.23
14 октября в столице Ливана Бейруте не менее шести человек погибли и более 30 получили ранение на акции протеста против судьи по делу о масштабном взрыве селитры в порту. Протестовавшие требовали отставки судьи Тарека Битара, которого они считают предвзятым. Во время митинга огонь открыли неизвестные, чтобы разогнать протестовавших. Власти направили в этот район армию. Фотографии из Бейрута опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Ливан, взрыв, протесты, митинг, Бейрут, погибшие, судья, акции протеста
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС
Агрессивная экспансия лоукостеров, дешевые билеты и возможное банкротство украинских авиакомпаний. Что принесет Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС G
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу
  Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу G
Дмитрий ГОРДОН
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно
Гендиректор французской авиакомпании Архангельский: Надеюсь, Крым будет возвращен. Когда? Пока в России кровавый диктаторский, клептократический режим, ожидать перемен сложно G
Галина ГРИШИНА
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS