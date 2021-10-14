В Бейруте протестовали против судьи из-за дела о взрыве селитры в порту. Неизвестные устроили перестрелку, есть погибшие

Сотни сторонников и союзников ливанского радикального движения "Хезболлы" собрались во дворце правосудия Бейрута. Они требовали отставки судьи Тарека Битара из-за его предвзятости в рассмотрении дела о взрыве в порту столицы Ливана.

Во время протеста неизвестные открыли огонь, так они хотели разогнать участников акции. Власти направили армию в этот район, сообщил телеканал.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати призвал к спокойствию и предостерег от попыток втянуть страну в насилие. Вооруженные столкновения продолжались несколько часов, огонь открывали из реактивных гранатометов.

Жители близлежащих районов рассказали Al Jazeera, что добровольцы гражданской обороны помогают эвакуировать семьи, оказавшиеся в ловушке под перекрестным огнем.

Reuters со ссылкой на очевидцев сообщило об автоматных очередях, которые раздавались в течение нескольких часов, а также о нескольких взрывах.

Судья Битар пытался допросить нескольких ливанских политиков и сотрудников службы безопасности, включая союзников "Хезболлы", по делу о взрыве в порту Бейрута. Никто из них так и не стал фигурантом расследования, отметило агентство.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на происходящее в Бейруте. Спикер МИД Олег Николенко написал в Twttter, что украинцев среди погибших и раненых в результате стрельбы нет.

Слідкуємо за ситуацією в Бейруті. Громадян України серед постраждалих наразі немає. Українське посольство відкрило цілодобову "гарячу лінію" для надання допомоги українцям: +961 5921 668 #КонсулПоруч @UKRinLBN — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 14, 2021

Посольство Украины в Ливане открыло круглосуточную горячую линию по номеру +961 5921 668.