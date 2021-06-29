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В Чернигове развернули рушник рекордной для Украины длины. Фоторепортаж

29 июня, 2021 11.39
28 июня в Чернигове в честь 25-й годовщины Конституции Украины установили национальный рекорд, развернув рушник длиной 200 метров и шириной 2,2 метра. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской облгосадминистрации, она также опубликовала фотографии с акции. Рушник украшен узорами, нанесенными с помощью давней ремесленной техники – к этому процессу привлекли более 200 человек.
Теги: Украина, Чернигов, рекорд, акции
 

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