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В Италии на День Республики прошли антиправительственные протесты. Фоторепортаж

Сегодня 17.17

2 июня, в День Республики, в Италии прошел антиправительственный митинг. Демонстрация была организована ультраправыми "Братьями Италии" и правоцентристской партией "Вперед, Италия" в знак протеста против коалиционного правительства во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, отмечает Reuters. Многие демонстранты были без масок и средств защиты.

Теги: Италия, митинг, Джузеппе Конте
 

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