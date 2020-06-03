В Италии на День Республики прошли антиправительственные протесты. Фоторепортаж
Сегодня 17.17
фотогалерея
(1 из 9)
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
2 июня, в День Республики, в Италии прошел антиправительственный митинг. Демонстрация была организована ультраправыми "Братьями Италии" и правоцентристской партией "Вперед, Италия" в знак протеста против коалиционного правительства во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, отмечает Reuters. Многие демонстранты были без масок и средств защиты.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.