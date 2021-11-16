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В Киеве прошла акция "Пустые стулья" в поддержку украинских заложников Кремля. Фоторепортаж

Сегодня 08.03
В понедельник, 15 ноября, на Софийской площади в Киеве прошла ежегодная акция "Пустые стулья" в поддержку украинских политзаключенных в России и Крыму, а также пленных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает LB.ua. В этом году в рамках глобальной кампании #PrisonersVoice известные писатели, журналисты, актеры и музыканты написали письма заложникам Кремля и зачитали их на акции на Софийской площади. В дальнейшем письма со словами поддержки передадут политзаключенным. В акции приняли участие писатель, президент Украинского ПЭН Андрей Курков, актриса и телеведущая Наталья Сумская, актриса Римма Зюбина, певица Кристина Соловий, журналистка Ирина Славинская, писательница и кинорежиссер Ирина Целик, журналист, бывший политзаключенный Николай Семена. Фото с акции публикуют агентство EPA и "Радіо Свобода".
Теги: Крым, пленные, политзаключенные, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, акция
 

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