В Лондоне тысячи людей протестовали против карантинных ограничений. Фоторепортаж

24 октября, 2020 23.15

В Польше с 24 октября запрещено на улицах собираться группами более пяти человек, приостанавливается работа санаториев, столовые и рестораны переходят в режим доставки, учеников четвертых – восьмых классов переводят на дистанционное обучение.