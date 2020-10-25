В Лондоне тысячи людей протестовали против карантинных ограничений. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
24 октября в центре Лондона прошла акция протеста против введенных правительством Великобритании карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. The Guardian
пишет, что в акции приняли участие тысячи протестующих. Одна из организаторов мероприятия Луиза Креффилд заявила, что правила карантина приносят "больше вреда, чем пользы", и выразила озабоченность ситуацией с правами человека в условиях локдауна. Фотографии из Лондона опубликовало агентство ЕРА
. На них видно, что в городе произошли столкновения протестующих с полицией, есть задержанные.