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В Лондоне тысячи людей протестовали против карантинных ограничений. Фоторепортаж

Вчера 01.00
24 октября в центре Лондона прошла акция протеста против введенных правительством Великобритании карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. The Guardian пишет, что в акции приняли участие тысячи протестующих. Одна из организаторов мероприятия Луиза Креффилд заявила, что правила карантина приносят "больше вреда, чем пользы", и выразила озабоченность ситуацией с правами человека в условиях локдауна. Фотографии из Лондона опубликовало агентство ЕРА. На них видно, что в городе произошли столкновения протестующих с полицией, есть задержанные.
Теги: Великобритания, протесты, Лондон, полиция, столкновения, карантин, ограничения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
 

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